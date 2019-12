Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebe stehlen Weihnachtsbaum und Fahrräder aus Keller

Lübbecke (ots)

Als die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Eichtelgen" am Sonntagnachmittag in den Keller gingen, um einen gelagerten Weihnachtsbaum zu holen, trauten sie vermutlich ihren Augen nicht. Unbekannte hatten diesen entwendet.

So beschädigte man die verschlossene Tür und stahl aus dem zur Wohnung gehörenden Abstellraum außerdem unter anderem die gesamte Weihnachtsdekoration sowie ein Mountainbike und ein BMX-Rad. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften die Gegenstände im Zeitraum Sonntag, 10. November, 17 Uhr bis Sonntag, 8. Dezember, 17 Uhr entwendet worden sein.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Minden-Lübbecke unter Telefon (0571) 88660.

