Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Unbekannter Lkw streift Holzhütte in Untermettingen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein Lkw hat am Donnerstagmorgen, 21.11.2019, eine Holzhütte in Untermettingen gestreift und ist anschließend geflüchtet. Gegen 07:45 Uhr kam der unbekannte Fahrer über die derzeit gesperrte L 157 aus Richtung Detzeln angefahren. Um am Ortseingang von Untermettingen die dortige Straßensperrung zu umfahren, wich er auf ein angrenzendes Grundstück aus. Dabei streifte er die Ecke des Daches einer dortigen Holzhütte. Ohne sich darum zu kümmern, setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort. Der Schaden an der Hütte dürfte bei rund 1000 Euro liegen. Nach Spurenlage muss es sich um einen Lkw gehandelt haben. Zur Tatzeit wurden Anwohner durch einen Knall auf das Geschehen aufmerksam. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Bonndorf, Tel. 07703 9325-0.

