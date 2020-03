Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz Autofahrer reißt Granitquader aus der Straße 13.03.2020

Konstanz (ots)

Sachschaden von über 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am heutigen Freitagmorgen gegen 09.00 Uhr in der Konzilstraße entstanden. Ein 39-jähriger Autofahrer fuhr in Richtung Stadtmitte und wollte auf Höhe des Bahnübergangs nach links zum Konzil fahren. Er bog verkehrswidrig ab, kollidierte mit drei der dort aufgestellten Granitquadern und prallte gegen eine Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Quader gegen die Bahnschranke des Bahnübergangs gedrückt und beschädigte diese. Der Bahnverkehr wurde durch den Unfall nicht eingeschränkt. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden.

