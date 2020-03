Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden) Pkw auf Firmenparkplatz angefahren und geflüchtet

Aichhalden (ots)

Schaden im unteren vierstelligen Bereich ist an einem Pkw in der Sulgener Straße am Mittwoch, 11. März, durch eine Unfallflucht entstanden. Das Fahrzeug der Marke Skoda war in der Zeit zwischen 12.50 Uhr und 17.10 Uhr auf dem Schotterparkplatz einer dortigen Firma abgestellt. Beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug den Skoda und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Pkw wurde am linken Kotflügel und Stoßdämpfer zerkratzt und eingedellt. Außerdem entstanden Kratzer am Scheinwerferglas. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall bzw. dem anderen Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422/2701-0 zu wenden.

