Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MK) - Unbekannte Täter gelangten in der Samstagnacht (07.03., 00.00 - 03.40 Uhr) in ein Wohnhaus an der Hesselteicher Straße. Hier entwendeten die Einbrecher eine geringe Menge Bargeld und zwei Armbanduhren.

Ein Bewohner nahm in der Nacht ungewöhnliche Geräusche wahr. Bei einer anschließenden Nachschau stellte er die offen stehende Haustür sowie mehrere durchsuchte Räume fest.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

