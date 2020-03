Polizei Gütersloh

POL-GT: Spritztour eines Jugendlichen endet in Bielefeld-Sennestadt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (LG)-In der Nacht zum Samstag, 07.03.2020, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Schloß Holte-Stukenbrock gegen 01.02 Uhr in der Beethovenstraße ein schwarzer Opel Corsa auf, dessen Fahrer unsicher fuhr und zunächst mit ca.30 km/h unterwegs war. Obwohl die Polizeibeamten dem Fahrer Anhaltesignale gaben, setzte der Opel seine Fahrt durch das Wohngebiet fort und fuhr über die Holter Straße und Schloßstraße Richtung Bielefeld-Sennestadt. Dabei erhöhter der Fahrer die Geschwindigkeit bis zu 100 km/h. Die Streifenwagenbesatzung verfolgte den Opel mit eingeschalteten Blaulicht und Martinshorn. In Sennestadt bog der Opel Corsa von der Altmühlstraße in die Donauallee ab und konnte auf einer Wiese gestellt werden. Neben dem 15 Jahre alten Fahrer befanden sich drei weitere Jugendliche im Fahrzeug. Mit Unterstützung von Polizeibeamten aus Bielefeld wurden die Jugendlichen überprüft und zum Sachverhalt befragt. Dabei stellte sich heraus, dass der 15-jährige Fahrer mit dem Auto von der Mutter eines Freundes unterwegs war, der selbst mit im Auto saß. Die Jugendlichen wurden zu einer Bielefelder Polizeiwache gebracht und dort an ihre Eltern übergeben. Der Fahrer hatte das Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt und musste sich deshalb einer Blutprobe unterziehen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Während der Verfolgungsfahrt wurden weder der Opel Corsa noch fremde Gegenstände beschädigt, Personen wurden nicht verletzt.

