Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht auf der Moltkestraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw MAN befuhr am Mittwochmittag (04.03., 12.00 Uhr) die Moltkestraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Als ihm ein weiterer Lkw, die Moltkestraße aus der Innenstadt kommend, entgegenkam, scherte der MAN-Fahrer aus und beschädigte hierbei einen geparkten VW Golf.

Dieses Geschehen beobachtete ein aufmerksamer Zeuge und sprach den MAN-Fahrer an. In der Annahme, dass der MAN-Fahrer selbstständig die Polizei über den Unfall informieren würde, ging der Zeuge zunächst in die Innenstadt. Kurz darauf zurückgekehrt stellte der Zeuge fest, dass der Lkw-Fahrer seine Fahrt fortgesetzt hatte, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und eine Schadensregulierung zu gewährleisten. Der Zeuge verständigte die Polizei und teilte das Kennzeichen des unfallflüchtigen Lkw mit.

Ermittlungen hierzu wurden eingeleitet und dauern an.

