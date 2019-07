Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Nach tödlichem Verkehrsunfall: Ermittler suchen einen Autofahrer als möglichen Zeugen

Niederkrüchten: (ots)

Die polizeilichen Ermittlungen nach dem tödlichen Verkehrsunfall von Donnerstag, bei dem eine 17-jährige Radfahrerin starb, dauern an. (Meldung 826 vom 11.07.9 Nach ersten Ermittlungsergebnis gab es wohl mehrere Autofahrer, die kurz nach dem Unfallgeschehen vor der Unfallstelle wendeten. Ein älterer Autofahrer mit Hut, der in einem älteren hellen Opel Zafira mit Metalliclackierung und Viersener (VIE) Kennzeichen auf die Unfallstelle zufuhr, passierte diese und setzte seine Fahrt in Richtung Heyen fort. Diese Autofahrer, die als mögliche Zeugen in Frage kommen, sowie weitere Passanten, die möglicherweise etwas zum Unfallhergang sagen können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden./ah (827)

