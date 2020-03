Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall - Fünf beteiligte Fahrzeuge

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Donnerstagmittag (05.03., 13.17 Uhr) beabsichtigte ein 34-jähriger Gütersloher mit seinem Ford Mondeo von einem Parkplatz an der Neuenkirchener Straße nach links in Richtung stadtauswärts abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 39-jähriger Gütersloher mit seinem VW Bulli die Neuenkirchener Straße stadteinwärts. Während des Abbiegevorgangs kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw.

In der Folge kollidierte der VW Bulli-Fahrer mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten Renault, prallte dort ab und stieß frontal mit dem Hyundai einer 54-jährigen Gütersloherin zusammen, die wiederum auf der Neuenkirchener Straße verkehrsbedingt hielt. Der Hyundai wurde durch den Zusammenstoß auf einen dahinter wartenden Renault Twingo einer 60-jährigen Gütersloherin geschoben.

Durch das Unfallgeschehen wurde die Hyundai-Fahrerin leicht verletzt. Die 54-Jährige wurde durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Alle weiteren Beteiligten blieben unverletzt.

Die fünf Fahrzeuge der Unfallbeteiligten waren allesamt erheblich beschädigt, so dass der Abtransport durch ein Abschleppunternehmen organisiert werden musste.

Nach ersten Einschätzungen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 30 000 Euro.

