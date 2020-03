Polizei Gütersloh

POL-GT: Hebelspuren, Einbruch, Autobrand - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Steinhagen (FK) - Zwischen Mittwoch und Donnerstag (04.03., 16.30 Uhr und 05.03., 05:20 Uhr) sind bislang unbekannte Täter zwei Büros angegangen. An der Oststraße hebelten die Einbrecher vergeblich, um in das Büro des Vereins einzudringen. Während des Tatzeitraums drangen Unbekannte in ein Büro des selben gemeinnützigen Vereins an der Carl-Bertelsmann Straße durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster ein. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten neben einer geringen Menge Bargeld einen Autoschlüssel. Mit dem dazugehörigen und vor dem Büro geparkten Ford fuhren sie anschließend davon.

Am frühen Donnerstagmorgen (05.03., 05.20 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über einen Fahrzeugbrand an der Borsigstraße/ Dieselstraße in Steinhagen informiert. Aus bislang unbekannter Ursache brannte das menschenleere, geparkte und zuvor an der Carl-Bertelsmann Straße entwendete Auto aus. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 8000 Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Einbrecher das Fahrzeug an der Dieselstraße abgestellt haben. Ebenso wird ermittelt, ob es einen Zusammenhang zu einem Einbruch an der Roonstraße in das Büro eines weiteren Vereins in der Nacht gibt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben dem Sachverhalt machen? Wer hat verdächtige Personen in der Nacht an der Carl-Bertelsmann Straße oder rund um die Oststraße beobachtet? Wer hat den weißen Ford in der Nacht oder am Abend gesehen und kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Polizei Gütersloh

