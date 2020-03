Polizei Gütersloh

POL-GT: Transporter Aufbrüche - diverse Werkzeuge entwendet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Nacht von Mittwoch (04.03.) auf Donnerstag (05.03.) haben unbekannte Täter im Bereich der Carl-Miele-Straße mehrere Firmen-Transporter aufgebrochen und diverse Werkzeuge entwendet.

An der Carl-Miele-Straße öffneten die Einbrecher einen Mercedes Sprinter und entwendeten mehrere Flex-Werkzeuge, eine Stichsäge, Akkuschrauber sowie eine Handkreissäge.

An der angrenzenden Saarstraße drangen die Täter ebenfalls gewaltsam in einen VW Bulli ein und ließen ersten Erkenntnissen nach eine Bohrmaschine, einen Bohrhammer, Akkuschrauber und eine Stichsäge mitgehen.

Ein weiterer Mercedes Sprinter war an der Elsässer Straße abgestellt. Hier wurden als vorläufiges Diebesgut ein Bohrhammer, Akkuschrauber, eine Handkreissäge und eine Stichsäge aufgelistet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Tatnacht an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

