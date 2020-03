Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Roonstraße in Vereinsbüro

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Mittwochabend (04.03., 22.20 Uhr) und Donnerstagmorgen (05.03., 08.30 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Büro eines Vereins an der Roonstraße eingebrochen. Die Täter hebelten die Tür auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Mit einer geringe Menge Bargeld als Beute verließen die Einbrecher den Tatort.

In derselben Nacht kam es zu einem vollendeten Einbruch in ein Büro an der Carl-Bertelsmann Straße und einem versuchten Einbruch in ein Vereinsbüro an der Oststraße. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen und wird derzeit geprüft.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

