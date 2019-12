Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Mann in Essen fest

Essen (ots)

Bundespolizisten haben am heutigen Morgen (5. Dezember) in Essen einen Mann am Hauptbahnhof festgenommen, der mit Haftbefehl gesucht wurde.

Als Bundespolizisten am heutigen Morgen einen 65-jährigen Essener am Hauptbahnhof überprüften, stellte sich schnell heraus, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wurde. Er ist bereits 2013 wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 1.100 Euro verurteilt worden, die der 65-Jährige jedoch nicht zahlte. Später verzog der deutsche Staatsangehörige unbekannt. Da der Mann auch einer heutigen Zahlungsaufforderung der Bundespolizisten nicht nachkommen konnte, wurde er festgenommen und in die JVA eingeliefert.

Ersatzweise hat der Essener nun eine Freiheitsstrafe von 74 Tagen zu verbüßen.

