Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Imbiss mit Automatenaufbruch (24.01.2020)

Tuttlingen (ots)

Ein Einbruch in die Betriebsräume einer sich an der Kreuzung Rudolf-Diesel-Straße / Max-Eyth-Straße im Industriegebiet Nord befindlichen Imbissgaststätte wurde der Polizei am heutigen Freitag gegen 05.00 Uhr gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt waren Reinigungskräfte auf den optischen Alarm der ausgelösten Alarmanlage des Imbisses aufmerksam geworden. Die Überprüfung der Betriebsräume durch Polizeibeamte des Polizeireviers Tuttlingen führte zur Feststellung, dass unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in die Betriebsräume eingedrungen waren. In der Gaststätte hebelten sie mehrere Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin eingelagerte Spielgeld. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte sich der Einbruch gegen 02.00 Uhr ereignet haben. Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen oder ein möglicherweise benutztes Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07561 941-0, zu melden.

