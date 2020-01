Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 24.01.2020

Immendingen (ots)

Zeugenaufruf zu schwerer Brandstiftung vom 09.11.2019 in der Bachzimmerer Straße

Zeugen sucht das Kriminalkommissariat Tuttlingen zum Brand eines Firmengebäudes in der Bachzimmerer Straße, der sich in der Nacht zum Samstag, dem 09. November 2019, ereignete. Der Brand wurde in dieser Nacht gegen 03.15 Uhr festgestellt und bei den zuständigen Leitstellen der Polizei und der Feuerwehr gemeldet. Der bei dem Brandereignis entstandene Gebäude- und Sachschaden wird auf mindestens eine Million Euro geschätzt.

Die kriminaltechnische Aufnahme des Brandortes durch Kriminaltechniker der Kriminalpolizeidirektion Rottweil und die Untersuchungen eines durch die Staatsanwaltschaft beauftragten Brandsachverständigen führten zu der Feststellung, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Die Staatsanwaltschaft Rottweil leitete deshalb ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung ein. Die Ermittlungen werden beim Kriminalkommissariat Tuttlingen geführt.

Personen, die der Polizei im Zusammenhang mit diesem Brand sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige, möglicherweise benutzte Fahrzeuge oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Brandortes geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Staatsanwaltschaft Rottweil, Erster Staatsanwalt Grundke, Tel. 0741 243-2883,

Polizeipräsidium Konstanz, KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell