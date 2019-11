Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Keller

Gronau (ots)

Gewaltsam verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwoch, 13.11, bis Freitag, 15.11, Zugang zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Losserstraße in Gronau. Mittels körperlicher Gewalt brachen die Unbekannten die hölzerne Zugangstür zum Keller auf. Zuvor waren sie durch die offenstehende Haustür ins Hausinnere gelangt. Die Täter entwendeten sämtliche elektrische Werkzeuge in einem Gesamtwert von circa 1350 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei dem Kriminalkommissariat Gronau (02562) 9260 zu melden.

