Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Rollerfahrer ohne Führerschein erwischt

Ahaus (ots)

Ein 15-jähriger Ahauser fiel Polizeibeamten mit seinem Motorroller am Donnerstagnachmittag auf der Fuistingsstraße in Ahaus auf. Als Grund des Anhaltens nannten die Beamten die gefahrene Geschwindigkeit: Der Roller fuhr deutlich schneller als die erlaubten 25km/h. Der 15-Jährige gab daraufhin zu, dass der Roller eine Geschwindigkeit von circa 45 km/h erreiche. Da er keinen Führerschein vorlegen konnte, leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Zudem erlosch durch die technische Veränderung am Roller (geänderte Höchstgeschwindigkeit) die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug.

