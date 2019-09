Polizei Bielefeld

POL-BI: Aufgebockter Pkw rutscht von Steinen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - In Quelle ließen Diebe ein Auto an der Osnabrücker Straße auf Steinen und ohne Räder zurück. Den Tatzeitraum grenzte der 30-jährige Autobesitzer zwischen Samstag, 14.09.2019, und Dienstag, 17.09.2019, ein.

Der 30-Jährige aus Haldensleben hatte am Samstag gegen 20:00 Uhr seinen Golf GTI am Parkplatz des Naturbades Brackwede abgestellt. Als er am Dienstag gegen 10:15 Uhr zu seinem Auto ging, stand es ohne Räder auf Steinen. Wobei der Golf von den gestapelten Steinen gerutscht war und im Bereich der Seitenschweller beschädigt wurde.

Bei den "Belvedere" Felgen handelt es sich um einen VW 18 Zoll Alusatz passend für einen VW Golf 7. Die Fünf-Stern Felgen sind in der Grundfarbe schwarz und die Streben Silber poliert. Aufgezogen waren Bridgestone Potenza Reifen.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

