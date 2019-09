Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe haben es auf unverschlossene Pkw abgesehen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Eine Zivilstreife erwischte in der Nacht auf Dienstag, den 17.09.2019, ein Trio, das sich an geparkten Fahrzeugen an der Heeper Straße zu schaffen machte.

Die Beamten bemerkten gegen 02:00 Uhr in der Nacht drei polizeibekannte junge Männer. Die zwei 18-jährigen Bielefelder und ihr 16-jähriger Komplize gingen an den Autos entlang und zogen an den Türgriffen, um zu überprüfen, ob diese verschlossen seien. Streifenbeamte kamen hinzu und kontrollierten die verdächtigen Männer. Tatsächlich fanden sie eine Debitkarte und eine Gesundheitskarte, die keinem der dreien zuzuordnen waren.

Noch in derselben Nacht trafen die Beamten den Besitzer der Karten an. Dieser konnte bestätigen, dass ihm die Karten mitsamt des Portemonnaies gestohlen worden waren.

Die Beamten nahmen die jungen Männer vorläufig fest. Gegen die zwei 18-Jährigen erstatteten sie Anzeige wegen Diebstahls.

Die Polizei erinnert daran, das Auto stets zu verschließen. Auch wenn Sie das Fahrzeug nur für einen kurzen Zeitraum verlassen, sollten alle Türen verschlossen sein. Darüber hinaus rät die Polizei, keine Wertgegenstände, wie Bargeld, Dokumente oder den Fahrzeugschlüssel, im Auto zu belassen. Geben Sie Dieben keine Chance.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell