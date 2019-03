Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl einer Geldbörse

Mainz (ots)

Dienstag, 12.03.2019, 12:25 Uhr

Am Dienstagmittag wird in einem Supermarkt in der Hattenbergstraße die Geldbörse einer 41-Jährigen entwendet. Eine ihr unbekannte Frau hält sich ständig in der Nähe der 41-Jährigen auf und interessiert sich für ihr Kind. Als sie sich zum Kühlregal dreht, sieht sie, dass die Frau ihre Geldbörse in der Hand hält und dann ins Kühlregal legt. Die Täterin flüchtet. Sie kann im Zuge der Nahbereichsfahndung nicht angetroffen werden. Die Geldbörse wird im Kühlregal aufgefunden.

Personenbeschreibung:

- Frau - ca. 165 cm - ca. 30-40 Jahre - schwarze Haare - dunkle Kleidung

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

