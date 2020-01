Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar - Lindenhof) Feuerwehreinsatz bei Heckler & Koch

Oberndorf am Neckar - Lindenhof (ots)

Zu einem kleineren Feuerwehreinsatz ist es am frühen Freitagmorgen, kurz vor 04 Uhr, in einem Gebäude des Unternehmens Heckler & Koch gekommen. In einer Produktionshalle hatte sich Schmieröl entzündet, sodass die Feuerwehr Oberndorf mit drei Fahrzeugen und 22 Mann ausrückte. Ein Mitarbeiter des Unternehmens konnte das in Brand geratene Öl jedoch mit einem Feuerlöscher noch vor dem Eintreffen der Wehrmänner ablöschen. Zu einem Sach- oder Personenschaden war es nicht gekommen.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell