Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Gestürzt

Gernsbach (ots)

Eine 30-jährige Radfahrerin hat sich am Mittwochmorgen an der Kreuzung Neuhaus zum Sportplatz Staufenberg nach einem Sturz leicht verletzt und musste in das Klinikum nach Baden-Baden transportiert werden. Die Frau wollte gegen 7:45 Uhr mit ihrem E-Bike eine Rechtskurve durchfahren und hatte die stellenweise eisglatte Fahrbahn unterschätzt. Ein Sachschaden am Fahrrad war nicht zu verzeichnen.

/jh

