Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Alleinbeteiligt gestürzt

Rastatt (ots)

Eine 81-jährige Radfahrerin befuhr am Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr die Herrenstraße entgegen der Fahrtrichtung und fuhr in Höhe der Poststraße gegen den Bordstein. Hierauf stürzte die Dame, zog sich eine leichte Platzwunde am Kopf zu und wurde vorsorglich ins Klinikum Mittelbaden verbracht. /am

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell