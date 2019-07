Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schwelm (ots)

Am 27.07.2019 befuhr ein 56-jähriger Hagener gegen 12:45 Uhr in einem Skoda Mii die "Milsper Straße" in Fahrtrichtung Wuppertal. Im Kreuzungsbereich "Brunnenstraße" muss er auf Grund einer Rotlicht zeigenden Ampelanlage halten. Ein 25-jähriger Ennepetaler in einem Ford Mustang befand sich zu dem Zeitpunkt hinter dem 56-jährigen, konnte nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommen und fuhr auf. Es kam zur Kollision. Beide Fahrer verletzten sich leicht. Weiterhin entstand Sachschaden.

