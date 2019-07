Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wetter (ots)

Am 27.07.2019 befuhr eine 72-jährige Gevelsbergerin gegen 13:54 Uhr in einem VW Caddy die Straße "An der Kohlenbahn" in Fahrtrichtung "Vogelsanger Straße". Auf Höhe der Anschlussstelle Volmarstein missachtete eine 29-jährige Hagenerin in einem Skoda Fabia die Vorfahrt der 72-jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurden die 72-jährige und Beifahrerin verletzt. Weiterhin entstand Sachschaden. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell