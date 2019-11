Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg

Rheinsheim -Einbruch in Doppelhaushälfte in Philippsburg

Philippsburg (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Samstag,17:30 Uhr und Sonntag, 03:30 Uhr, in ein Haus in der Raiffeisenstraße in Rheinsheim ein.

Die Täter hatten sich über eine Terrassentür Zutritt verschafft und nahezu alle Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht abschließend geklärt. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256-93290, in Verbindung zu setzen.

