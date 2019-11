Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Enzkreis / Karlsruhe (ots)

(Enzkreis/KA) Knittlingen/Sulzfeld - 31-Jähriger in Untersuchungshaft

Der Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim setzte am Montagnachmittag einen bestehenden Haftbefehl gegen einen 31-jährigen Deutschen in Vollzug. Dem dringend Tatverdächtigen werden Verstöße gegen das Waffengesetz, das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. In einem Ermittlungsverfahren des Kriminalkommissariats Pforzheim wurde in den Morgenstunden des 29. Oktober die Wohnung des Tatverdächtigen in Knittlingen durchsucht. In der Wohnung konnten mehrere scharfe Schusswaffen, Munition sowie Messer aufgefunden werden. Weiter wurden Betäubungsmittel sichergestellt. Der Tatverdächtige konnte nicht angetroffen werden und war zunächst unbekannten Aufenthalts. Gegen ihn wurde von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - ein Haftbefehl erwirkt. Nach umfangreichen kriminaltaktischen Maßnahmen konnte der 31-Jährige in einem Wohnhaus in Sulzfeld lokalisiert werden. Am Sonntagabend wurde er durch Beamte des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg in der Wohnung widerstandslos festgenommen.

Dr. Bernhard Ebinger, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim Dieter Werner, Pressestelle PP Karlsruhe

