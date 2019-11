Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Zweibrücken (ots)

Sachschaden von ca. 20.000 EUR entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am 02.11.2019 gegen 21:35 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße ereignet hatte. Zur Unfallzeit verlor ein 23-jähriger BMW-Fahrer, der in Richtung Bubenhauser Kreisel unterwegs war, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einem entgegenkommenden Renault-Megane, der von einer 41-jährigen Frau gesteuert wurde. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell