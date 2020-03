Polizei Gütersloh

POL-GT: Vandalen unterwegs

Gütersloh (ots)

Herzebrock - Clarholz (AK) - In der Nacht zu Sonntag, 08.03.2020, waren Randalier im Ort unterwegs. Am Kloster in Herzebrock wurde zwei Scheiben eingeschlagen. Weiterhin wurden an Bushaltestellen am Postweg und an der Schomäckerstraße Scheiben eingeschlagen. Auch an einer Gaststätte an der Holzhofstraße wurden Scheiben beschädigt. Der Sachschaden lässt sich derzeit nicht einschätzen. Die Polizei bittet um Hinweise: 05242 41000.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell