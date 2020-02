Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: A-Jugendspiel endet mit Tumult und Anzeigen

Herscheid (ots)

Ein "Freundschaftsspiel" zweier A-Jugendmannschaften Am Sportplatz endete am Sonntagnachmittag in einem Tumult. Der Schiedsrichter brach die Begegnung zwischen der JSG Listertal/Herscheid und dem TuS Neuenrade vorzeitig ab und ließ die Polizei rufen. Die trennte die Streithähne. Die Spieler des TuS Neuenrade fühlten sich angeblich durch die am Spielfeldrand stehenden Eltern der Heimmannschaftsspieler provoziert. Irgendwann gab es die erste Kopfnuss und fortan spielte der Ball auf dem Spielfeld keine große Rolle mehr.

Letztlich gab es zwei Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Ein 17-jähriger JSG-Spieler soll einem gleichaltrigen TuS-Spieler das T-Shirt zerrissen haben, worauf der ihm mehrere Faustschläge verpasst haben soll. Streit gibt es auch um ein Video vom Spielfeldrand. Der TuS-Trainer bezweifelt die Rechtmäßigkeit der Aufnahmen vom Spielfeldrand. Die Polizei veranlasste allerdings eine Sicherung der Aufnahmen zu Beweiszwecken.

