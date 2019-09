Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu: Festnahme eines tatverdächtigen Manns nach Auseinandersetzung am Jahnplatz

Bielefeld (ots)

Zustand der verletzten Frau unverändert / Haftbefehl für Tatverdächtigen erlassen

MK / Bielefeld - Mitte - Nach der Auseinandersetzung an der U-Bahn Haltestelle "Jahnplatz" am Freitag, 20.09.2019, wird die schwerverletzte 43-jährige Frau noch immer in einem Bielefelder Krankenhaus behandelt. Aufgrund ihrer erheblichen Verletzungen konnte sie noch nicht durch Kriminalbeamte befragt werden - sie ist bislang nicht vernehmungsfähig.

Bei der Vernehmung des tatverdächtigen 45-Jährigen machte er bei seiner Vernehmung gegenüber Beamten der Mordkommission Tunnel Angaben zu der Tat. Er bestritt jedoch den Tötungsvorsatz.

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld beantragte einen Haftbefehl gegen den 45-jährigen Bielefelder. Die zuständige Richterin des Amtsgerichts Bielefeld erließ bei der Vorführung des Tatverdächtigen am Samstag, 21.09.2019, einen Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen versuchten Totschlags. Seit dem befindet sich der 45-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.

Erste Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4381070

