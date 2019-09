Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Motorradunfall auf der A 2

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB 2 - Herford - Bad Salzuflen - Auf der A 2 ist eine Fahrerin eines Leichtkraftrads am Freitag, 20.09.2019, zwischen den Anschlussstellen "Herford Ost" und "Bad Salzuflen" verunglückt. Sie erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen.

Die 21-Jährige aus Lübbecke war um 00:43 Uhr mit ihrer Honda CBR 125 auf der A 2 in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verunglückte sie kurz nach der Auffahrt "Herford Ost" in einer leichten Linkskurve. Die Motorradfahrerin geriet auf den Seitenstreifen, stieß an die Seitenschutzplanke und stürzte von ihrem Motorrad.

Eine Notärztin und Rettungssanitäter übernahmen die medizinische Erstversorgung der verletzten 21-Jährigen an der Unfallstelle. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde sie in ein Herforder Krankenhaus gefahren.

Während der Unfallaufnahme sperrten Autobahnpolizisten den rechten und den mittleren Fahrstreifen - der Verkehr konnte die Unfallstelle auf dem linken Fahrstreifen passieren. Die Beamten stellten das Leichtkraftrad sicher. Sie schätzten den Sachschaden auf 3.500 Euro.

