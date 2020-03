Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen) Verkehrsunfallflucht nach Gefährdung des Straßenverkehrs (12.03.2020)

Emmingen-Liptingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag gegen 08.15 Uhr auf der Kreisstraße 5931 zwischen Emmingen ab Egg und Liptingen ereignete.

Der 45-jährige Lenker eines Transportfahrzeugs der Marke Mercedes-Benz Sprinter befuhr die Kreisstraße aus Richtung Emmingen in Richtung Liptingen. Kurz vor dem Ortseingang von Liptingen kam ihm der Lenker eines unbekannten Pkw, vermutlich ein Audi mit VS-Kennzeichen, entgegen. Der Lenker des Audis fuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve und geriet auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, weshalb der Lenker des Sprinter nach rechts auf das Bankett ausweichen musste, wobei es zu einem Schaden an seinem Kraftfahrzeug kam.

Der Lenker des unfallverursachenden Audis setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder dessen Pkw geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

