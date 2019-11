Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hansestraße

Brand bei Kaufland aufgeklärt

Coesfeld (ots)

Nach einem Brand im Coesfelder Kaufland hat die Polizei anhand von Videoaufzeichnungen die Personalien zweier tatverdächtigen Kinder ermittelt. Ein Polizist hat die beiden 12- und 13-jährigen Coesfelder auf den Bildern erkannt. Im Rahmen ihrer Anhörung gaben die beiden zwischenzeitlich zu, am vergangenen Donnerstag (31. Oktober) Küchenrollen in einem Regal des Lebensmittelmarkts angezündet zu haben. Dadurch war das Feuer entstanden. Weiterhin gestanden die beiden Kinder, am 3. September im Bereich Maria Frieden einen Müllcontainer durch ein Feuer beschädigt zu haben. Aufgrund des Alters der beiden Tatverdächtigen können sie strafrechtlich nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Das Jugendamt wurde informiert.

