Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Tiefenbronn - In Mehrfamilienhaus eingebrochen

Tiefenbronn (ots)

Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Gemmingenstraße in Tiefenbronn beschädigten die Täter mehrere Fenster und Türen und erbeuteten Bargeld. Die Tat wurde am Donnerstag entdeckt, könnte sich aber bereits im Zeitraum vor einer Woche ereignet haben. Die Täter versuchten zunächst über Fenster und Türen im Erdgeschoss in das Gebäude zu gelangen. Als dies misslang, setzten sie eine Leiter an und brachen ein Fenster im ersten Stockwerk ein. Schließlich entwendeten sie aufgefundenes Bargeld. Da gleich an mehreren Fenstern und Türen versucht wurde, diese aufzuhebeln, hinterließen sie auch einen entsprechenden Sachschaden.

