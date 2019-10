Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf! Mercedes-Fahrer verwendet missbräuchlich Blaulicht

Hannover (ots)

Ein bisher unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag, 10.10.2019, gegen 16:50 Uhr, mit seinem Mercedes CLA 220 auf der Bundesstraße (B) 65 und der Bundesautobahn (BAB) 7 missbräuchlich ein Blaulicht benutzt und dabei weitere Verkehrsteilnehmer genötigt. Die Polizei sucht nach Zeugen und Geschädigten des Vorfalls.

Den Angaben eines Verkehrsteilnehmers zufolge war der unbekannte Autofahrer zunächst auf der B 65 aufgefallen. Der Mercedes-Fahrer fuhr mit seinem weißen CLA 220, von Hannover kommend, in Richtung Peine. Im Bereich der Auffahrt Hannover-Anderten zur BAB 7 überholte er widerrechtlich mehrere Verkehrsteilnehmer, die sich bereits auf der Auffahrt zur BAB 7 befunden hatten. Durch die widerrechtliche Nutzung eines Blaulichts im Bereich seiner Windschutzscheibe hielt sogar ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto im sog. "Innenohr" an und machte dem Mercedes CLA 220 Platz. Auf der BAB 7 beschleunigte der Mercedes deutlich stark und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hamburg davon.

Der 39-jährige Fahrer des Mercedes konnte mittlerweile ermittelt werden. Dennoch sucht die Autobahnpolizei nach Zeugen und weiteren Geschädigten des Vorfalls. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0511-109 8932 entgegen. /has, now

