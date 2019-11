Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, A43/ Unfall auf der Autobahnabfahrt

Coesfeld (ots)

Ein 24-jähriger Autofahrer aus Dörentrup hat sich bei einem Unfall auf der Autobahnabfahrt Dülmen/Coesfeld der A43 am Dienstag (5. November) Verletzungen zugezogen. Der Mann wollte gegen 11.20 Uhr aus Richtung Münster kommend von der Autobahn abfahren und verlor in der Ausfahrt die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser driftete auf den Grünstreifen, durchschlug einen Baum und blieb auf der Ausfahrt liegen. Der Rettungsdienst brachte den 24-Jährigen in ein Krankenhaus. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Die Autobahnauffahrt Richtung Haltern war für die Dauer der Fahrzeugbergung und Unfallaufnahme gesperrt.

