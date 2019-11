Polizei Bielefeld

POL-BI: Autodiebe stehlen BMW

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Buschkamp - In Buschkamp haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag, 21.11.2019, eine BMW Limousine gestohlen.

Der 38-jährige Besitzer hatte seinen schwarzen 5er BMW am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr an der Otto-Hahn-Straße geparkt. Am Donnerstagmorgen bemerkte er gegen 05:20 Uhr, dass sein Auto über Nacht gestohlen wurde. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen BMW 530 XDrive aus dem Baujahr 2013 mit brauner Leder Innenausstattung. Das Auto trug Bielefelder Kennzeichen.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell