Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Fahrräder suchen ihre Besitzer

Soest (ots)

Ihre rechtmäßigen Besitzer suchen drei von der Polizei sichergestellte Fahrräder, die allesamt Personen abgenommen wurden, denen sie nicht gehörten. Die Ausreden reichten von "Habe ich gefunden" bis "Hat mein Kumpel geklaut". Das weiße Kinderrad der Marke Pegasus wurde in Möhnesee sichergestellt, das schwarze Rennrad (BMC) mit Triathlon-Aufsatz und das ebenfalls schwarze Damenrad (Gudereit) konnten beide in Soest sichergestellt werden. Die Besitzer melden sich bitte unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei in Soest. (wo)

