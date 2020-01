Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Verdächtiger Außendienstmitarbeiter

Baden-Baden (ots)

Mit ihrer verdächtigen Wahrnehmung über einen vermeintlichen Außendienstmitarbeiter eines Telekommunikationskonzerns, wendete sich am Mittwochnachmittag eine Anwohnerin an die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos. Gegen 15:30 Uhr klingelte der Unbekannte an der Tür der Frau in der Breslauer Straße und begehrte Einlass. Da er weder ein Termin vereinbart war, noch ein entsprechender Ausweis vorgezeigt werden konnte, verwies sie den Mann der Wohnung und verständigte kurz darauf die Polizei. Eine Fahndung nach dem etwa 30-jährigen, korpulenten Mann mit Bart und seinem schwarzen Auto, in dem wohl zwei weitere Personen saßen, verlief ohne Erfolg.

Die Polizei rät:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür, sofern vorhanden, durch den Türspion oder durchs Fenster genau an und öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie im Zweifelsfall um Hilfe. Verlangen Sie grundsätzlich den Firmenausweis und rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Firma an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus. Kein Mitarbeiter wird sie ohne vorherige Terminvereinbarung oder Ankündigung besuchen.

