Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Notruf missbraucht

Gernsbach (ots)

Ein unangenehmes Gespräch mit ihrem Rektor mussten zwei Kinder am Mittwochmorgen führen, nachdem sie mit einem falschen Notruf einen Polizeieinsatz ausgelöst hatten. Kurz vor 10 Uhr hatten die beiden Jungen in der Sporthalle Obertsrot eine Notruftaste betätigt und daraufhin einen Döner bestellt. Durch den Hausmeister konnten sie bei ihrem Treiben beobachtet werden. Nur wenig später saßen die beiden reumütig bei der Schulleitung. Offenbar hatte ein zurückliegender Vorfall während einer Fußballpartie am vergangenen Wochenende die beiden dazu animiert es selbst nachzumachen. Neben der Belehrung, dass durch solche vermeintlichen Streiche in dieser Zeit Einsatzkräfte für echte Notrufe nicht zur Verfügung stehen, erwartet das Duo nun auch schulische Strafen.

