Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Schramberg

Lkrs Rottweil (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Schramberg - Einen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro, stellte eine Fahrzeug-Lenkerin, an ihrem Pkw Audi Q5, am Freitag, 13.03.2020, fest, nachdem sie nach ihren Einkäufen wieder zu Hause ankam. Der Pkw wurde an der Stoßstange vorne, als auch am Kühlergrill beschädigt. Die Tatzeit dürfte zwischen 11 Uhr und 16 Uhr liegen. Die Pkw-Lenkerin hatte das Fahrzeug an verschiedenen Örtlichkeiten in der Heiligenbronner Straße in Schramberg parkiert.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schramberg, unter der Tel.: 07422 27010, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

POK Markus Schmidt

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell