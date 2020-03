Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Diebstahl - Zeugen gesucht (14.03.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Samstag in der Austraße aus einer Garage eine Kettensäge der Marke "Stihl" im Wert von rund 600 Euro. Eine Zeugin beobachtete gegen 12.30 Uhr eine männliche Person, die mit einer Kettensäge von einem Grundstück kam und in unbekannte Richtung davon lief. Die Person wird wie folgt beschrieben: etwa 175 cm groß, dunkle Schuhe und hellgrauer Hoody. Die Kapuze des Hoddy trug der Tatverdächtige auf dem Kopf. Personen, die Hinweise zum Tatverdächtigen oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720/8500-0, in Verbindung zu setzen.

