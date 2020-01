Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Kinder mit Drogen

Soest (ots)

Am Donnerstag, um 15:30 Uhr, fielen einer Zivilstreife an der Werkstraße zwei Jungen auf. Da die beiden offensichtlich nicht Erwachsen waren, jedoch Zigaretten rauchten, wurden sie kontrolliert. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten direkt Marihuana-Geruch. Daraufhin wurden die 15 und 16-jährigen Soester direkt durchsucht. Dabei kam bei Beiden, je ein Tütchen mit Marihuana zum Vorschein. Bei dem 15-Jährigen wurde außerdem ein Teleskopschlagstock sichergestellt. Die Polizisten nahmen die zwei Jungen mit zur Wache und übergaben sie dort an ihre Mütter. (lü)

