Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Von der Fahrbahn abgekommen

Geseke (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 11:50 Uhr, kam es auf dem Hölter Weg zu einem Unfall mit einer Leichtverletzten. Eine 67-jährige Frau aus Büren war in Richtung Flughafen unterwegs, als sie nach links von der Fahrbahn abkam. Nach Angaben der Fahrerin könnte Übermüdung die Ursache für den Unfall sein. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und später wieder entlassen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell