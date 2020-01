Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Schottersteine auf Gleise gelegt

Hermaringen (ots)

Unbekannte haben am Freitagnachmittag (24.01.2020) gegen 17:00 Uhr auf der Bahnstrecke bei Hermaringen Schottersteine auf die Gleise gelegt. Der Lokführer eines durchfahrenden Regionalzuges verspürte auf der Strecke zwischen Hermaringen und Gingen an der Brenz einen leichten Schlag, weshalb zunächst von einem möglichen Schienenbruch ausgegangen wurde. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn stellte vor Ort jedoch fest, dass der Zug mehrere Schottersteine überfahren hat, die von den Unbekannten wohl auf die Schienen gelegt wurden. Die mutmaßlichen Täter konnten nicht mehr festgestellt werden. An dem Zug entstand nach derzeitigen Erkenntnissen zwar kein Sachschaden, es wird jedoch wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Hindernisse wie diese können einen Zug zur Entgleisung bringen. Durch umherfliegende Schottersteine gefährden die Täter sich nicht nur selbst massiv, sondern vor allem auch Zugpassagiere und wartende Reisende.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell