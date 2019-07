Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Unfall mit einer Verletzten und 15000 Euro Schaden

Recklinghausen (ots)

Eine leicht verletzte Frau und ein Sachschaden in Höhe von 15000 Euro war am Montag um 12.15 h die Bilanz eines Unfalls an der Horneburger Straße. Ein 75-jähriger Dattelner war auf der Horneburger Straße unterwegs und prallte aus noch ungeklärter Ursache gegen mehrere parkende Autos am rechten Straßenrand. Dann fuhr er auf den vor ihm fahrenden Wagen einer 79-Jährigen aus Datteln und setzte seine Fahrt anschließend noch auf dem Gehweg fort. Dort kam der Wagen zum Stehen. Eine Beifahrerin der 79-Jährigen, eine 55-Jährige aus Datteln, wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste ins Krankenhaus. Die Autos des 75-Jährigen und der 79-Jährigen wurden abgeschleppt.

