Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Kfz-Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Waltrop

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Sonntag Zugang zu einem Kiosk an der Hochstraße. Im Gebäudeinneren wurde eine Tür gewaltsam geöffnet. Entwendet wurden ein Tresor, Bargeld und Tabakwaren. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Bottrop

Unbekannte versuchten in der Nacht zu Samstag in eine Bäckerei an Johannesstraße einzubrechen. Zunächst versuchten die Täter eine Hintertür aufzuhebeln, anschließend wurde die Verglasung der Tür eingeschlagen. Unklar ist, ob die Täter die Bäckerei letztendlich betreten haben. Nach ersten Ermittlungen ist nichts entwendet worden.

Dorsten

In der Nacht zu Samstag hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einem Bürogebäude eines Freizeitgeländes an der Bestener Straße auf. Anschließend wurde ein Tresor mit Bargeld entwendet. Hinweise auf die Täter konnten nicht erlangt werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

Am Samstag um 01:00 Uhr beobachtete ein Zeuge einen ca. 40 Jahre alten Mann, der durch ein Fenster in eine Gartenlaube des Kleingartenvereins Castrop-Rauxel Nord an der Henrichenburger Straße einstieg. Vor der Laube standen noch ein weiterer Mann und eine Frau. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Das Trio flüchtete in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Am Samstag, um 18:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang zu Geschäftsräumen an der Martinistraße. Entwendet wurden eine Kasse samt Bargeld und ein Laptop. Die Fluchtrichtung der Täter ist nicht bekannt.

Recklinghausen

Am vergangenen Wochenende (Freitag 16:30 Uhr bis Montag 06:45 Uhr)wurde auf einem Hof an der Halterner Straße der Tankdeckel eines Lkw aufgebrochen. Anschließend wurden ca. 50 Liter Diesel aus dem Tank abgepumpt. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Herten

In der Nacht zu Montag entwendeten Unbekannte einen VW T4 Kleintransporter von der Lippestraße. Der Pkw mit Gelsenkirchener Kennzeichen wurde in den Niederlanden in Maastricht aufgebrochen aufgefunden. In dem Fahrzeug befanden ist eine Rüttelplatte und Kupplungsteile. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop und Dorsten erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Herten, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell