POL-RE: Dorsten: Fliegender Zettel lenkt Fahrerin ab - Auto überschlägt sich

Recklinghausen (ots)

Eine 23 Jahre alte Dorstenerin hat nach eigenen Angaben am Montag um 17.50 h versucht, einen fliegenden Zettel in ihrem Auto zu bändigen und ist dabei von der Straße abgekommen. Die junge Frau hatte eine Scheibe heruntergelassen, um das Fahrzeug zu lüften. Durch den Luftzug flog ein Zettel vom Beifahrersitz hoch und lenkte die Fahrerin ab. Sie kam von der Lippramsdorfer Straße ab, fuhr in einen Graben und prallte gegen einen Baum. Ihr Auto überschlug sich und kam auf einem Feld auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin konnte selbst aus dem Auto klettern. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Schaden wird auf insgesamt 11500 Euro geschätzt.

