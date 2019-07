Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Angriff auf Helfer

Recklinghausen (ots)

Am frühen Sonntag morgen (03:05 Uhr) wurden zwei Recklinghäuser Brüder (32 Jahre und 34 Jahre) durch fünf Männer aus Recklinghausen und Gelsenkirchen am Busbahnhof (Europaplatz) körperlich angegangen. Die beiden Männer hatten zuvor beobachtet, wie die fünf Tatverdächtigen, Frauen auf unangebrachte Art ansprachen. Die Brüder sprachen daraufhin die Männer an. In der Folge wurden sie körperlich angegriffen. Bei Eintreffen der Polizei waren die Angreifer bereits geflüchtet. Im Nahbereich konnte eine Personengruppe (19 - 25 Jahre alt) festgestellt werden, auf die die Personenbeschreibungen zutrafen. Die Personalien konnten festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu dem Sachverhalt geben sie bitte dem zuständigen Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

